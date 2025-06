Drake perd 8 millions de dollars à cause de ChatGPT

Ce n’est pas une grande nouvelle, Drake est un grand fan des paris sportifs, il affiche fréquemment ses mises astronomiques et perd parfois des grosses sommes en suivant les mauvais conseils de l’Intelligence Artificielle, ChatGPT. Le rappeur canadien a d’ailleurs connu plusieurs revers récemment et cela est sans doute causé par sa manière de procéder pour ses paris.

Drake révèle qu’il a perdu 8 millions en paris sportifs

Drake s’est exprimé dernièrement sur son addiction aux paris sportifs. Le rappeur s’amuse souvent à montrer fièrement ses mises avant un grand événement sportif, du football, de la boxe, du MMA ou encore du football américain et de la NBA tout y passe, parfois, il gagne des gros sommes d’argent avec ses mises qui se chiffrent souvent à six nombres voir plus et parfois, il a des pertes importantes.

Dans une publication Instagram datée du 19 juin, Drake a relayé une copie d’écran dans sa story de ses gains sur un mois avec les paris sportifs ainsi que ses pertes. Sur une période de quatre semaines, le chanteur a misé au total la somme de 124 527 265 dollars dans ses différents paris, sur cette somme investie, il est en perte. Il a en effet perdu au total le montant 8 235 686 dollars, « Il faut partager l’autre côté du jeu… » a-t-il commenté.

« J’espère pouvoir bientôt vous annoncer une belle victoire, car je suis le seul à n’avoir jamais vu de max » a ensuite déclaré Drake sur son espoir d’être plus chanceux sur ses prochains paris. Après avoir déploré cette perte d’argent de plusieurs millions, le rappeur s’est filmé en train de demander l’aide à ChatGPT pour un pari, « ChatGPT, vous avez passé une très bonne journée. Dois-je essayer un achat de 200 000 $ sur Puffer Stacks ou un achat de 100 000 $ sur Wanted ? ». L’Intelligence Artificielle a suggéré de miser sur Wanted, le choix s’est soldé par un échec pour Drizzy avant de suivre un autre conseil de l’IA avec une issue identique, le moment est donc venu pour lui de prendre une pause avec ses paris.