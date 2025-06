French Stream : la nouvelle adresse officielle en juin 2025

Comme Wiflix ou Xalaflix, French Stream est comme son nom l’indique une des plateformes de streaming, entièrement gratuite, elle attire des millions de visiteurs chaque mais sa pratique pose un problème de légalité.

French Stream offre la possibilité de visionner un large catalogue de films, séries, animés et documentaires, le tout en version française ou encore en version originale sous-titrée. Afin d’accéder au contenu désiré, aucune inscription n’est requise, cela se fait gratuitement, la plateforme se finance par l’intermédiaire des espaces publicitaires. La plateforme est particulièrement appréciée des internautes pour sa rapidité, ses nouveautés et la simplicité de navigation sans aucune publicité intempestive ou intrusive, vous pouvez accéder au contenu recherché en seulement quelques clics.

Le site propose son propre lecteur vidéo pour visionner le contenu en streaming direct sans devoir télécharger la vidéo depuis votre navigateur, l’accès est possible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. French Stream est très attirant pour les amateurs de streaming, mais attention, la plateforme est illégale et son utilisation est déconseillé car l’utilisateur ne respecte pas la loi en accéder à ce type, cela est passible d’une sanction juridique. L’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur sans autorisation est illégal en France et répréhensible.

Cette activité illicite cause des blocages fréquents par l’ARCOM qui demande aux fournisseurs d’accès à Internet français de bloquer les accès aux sites de piratage. French Stream change donc souvent d’adresse comme cela a été le cas en ce mois de juin, mais vous pouvez retrouver la liste des changements et l’actualité de la plateforme sur l’URL : fstream.top. L’adresse active actuelle est : fs-mirror01.lol.