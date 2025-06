La parution du nouvel album d’Hamza était programmée pour ce vendredi et le rappeur Belge a réservé une énorme surprise aux auditeurs de rap, la présence d’un featuring avec Werenoi décédé le 17 mai dernier.

Il y a quelques semaines, Hamza a parfaitement entamé la promotion de son nouvel opus avec le single « Kyky2Bondy« , le titre est un énorme succès, il vient de décrocher la certification de single de platine (l’équivalent de 30 000 000 de streams) en seulement six semaines d’exploitation. Le morceau ne quitte plus la première place du classement des chansons les plus écoutées sur Spotify en France et cumule plus de 42 millions d’écoutes sur l’application.

Hamza honore la mémoire de Werenoi avec le featuring réussi !

Ce single, premier extrait de l’album « Mania » disponible depuis ce vendredi 20 juin, était l’unique morceau dévoilé par l’artiste Belge avant la sortie du projet et il n’a communiqué les noms des invités de ses featurings. Ce jeudi soir, quelques heures avant la mise en ligne de l’album Babs le manager des Werenoi a commencé à susciter l’intrigue des fans avec la publication d’une ancienne vidéo du rappeur parisien avec Hamza en studio pour enregistrer un titre inédit, au mois de février dernier l’information avait en effet circulé que les deux artistes ont collaboré pour un single. La rumeur s’est ensuite confirmée dans la soirée, Werenoi figure bien dans les featurings de « Mania » sur la chanson « Dragon » qui a rapidement mis toute la communauté de Twitter d’accord.

Sur le réseau social X, le nom de Werenoi s’est retrouvé dans le top des tendances en France laissant encore plus de regret sur la disparition de Jérémy Bana Owona de son vrai nom. « WERENOI SUR L’ALBUM D’HAMZA LES EMITOTIONS D’ENTENDRE NOTRE GOAT », « Le dernier son de Werenoi aura donc été un feat avec Hamza… », « hamza feat werenoi merci pour tout », « Le niveau de Werenoi dans l’album d’Hamza », « WERENOI dans l’album de l’immense Hamza », « Mon dieu le niveau de werenoi », « Werenoi qui est sur l’album d’Hamza c’est pour m’abattre », « La dernière perf que ma lacher Werenoi avec Hamza, merci pour tout chef » peut-on lire dans les tweets dont les réactions sont unanimes pour saluer la mémoire de Werenoi et sa performance sur ce dernier morceau.