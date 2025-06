Mania, le nouvel album d’Hamza est dispo

Avec Mania, Hamza signe un album dense et maîtrisé, où s’entrelacent sensualité, mélodies enivrantes et éclats de noirceur. Sur des productions riches aux croisements de la trap, du R&B, de l’afro et des sonorités caribéennes, il alterne phases introspectives et démonstrations de force, porté par une voix singulière et une vraie science de l’atmosphère.

Trois invités de poids, Rema, Werenoi & Byron Messia, s’intègrent parfaitement à l’ensemble, apportant leur couleur sans jamais en troubler l’équilibre.

Une plongée fiévreuse dans l’esprit du Sauce God, où la Mania devient contagieuse.