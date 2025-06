Papadustream annonce une nouvelle adresse au 20 juin 2025

En date du vendredi 20 juin 2025, Papadustream est toujours actif après un récent changement d’adresse.

Attention, avant d’utiliser Papadustream, il est primordial d’avoir conscience que son utilisation illégale et expose à des risques juridiques.

En effet, le site Papadustream n’est pas légal en France. La plateforme très populaire auprès des amateurs des contenus multimédias propose gratuitement en streaming un large choix de films et séries protégés par le droit d’auteur, sans aucune autorisation des ayants droit. Cette activité est contraire à la législation française : diffuser ou regarder des œuvres protégées via ce type de plateforme constitue une infraction aux lois sur la propriété intellectuelle et expose les utilisateurs à des sanctions pénales (amendes, poursuites judiciaires).

Les changements de noms de domaine de Papadustream sont nombreux chaque mois, les administrateurs tentent d’échapper aux blocages imposés par les autorités françaises et les FAI, mais cela ne rend pas pour autant son utilisation légale. Il est préférable de visionner des contenus en toute légalité sur des plateformes comme Netflix et Prime Vidéo.

papadustream.farm est l’actuelle adresse de Papadustream en activité, ce nom de domaine peut toutefois rapidement se retrouver bloqué par les FAI en France.