Sam’s a berné tout le monde avec sa fausse arrestation

Après les images de Sam’s en possession de plusieurs lingots d’or, le rappeur/acteur a été filmé en train de se faire arrêter par la police et l’information a circulé qu’il s’est fait interpeler en Sierra Leone au moment de prendre l’avion pour se rendre à Paris avec 10 lingots d’or non déclarés en sa possession, mais c’était en réalité une mise en scène.

Le coup de génie de Sam’s qui a piégé Internet avec une fausse vidéo de son interpellation !

Suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle des agents procèdent à l’interpellation de Sam’s, une rumeur a assuré que l’interprète de Mastar a tenté de quitter la Sierra Leone Leone avec des lingots d’or non déclarés qu’il a affiché quelques jours auparavant sur les réseaux. « Moussa Mansaly, également connu sous le nom de Sam’s, a été interpellé et mis en détention ce mardi 17 juin à l’aéroport international de Freetown alors qu’il tentait de quitter la Sierra Leone avec 10 kilogrammes d’or non déclaré cachés dans trois valises en direction de Paris » a annoncé le blogueur Aqababe en assurant que le rappeur est en train de se faire interroger par la police, « Par contre… Dinguerie de poster ça sur X pour se faire péter derrière« a-t-il ajouté avec la vidéo de Sam’s qui se filme avec ses lingots avant d’essayer de rejoindre Paris.

L’entourage de Sam’s n’a fait aucune déclaration sur cette rumeur. Aqababe en a ensuite remis une couche, il a affirmé que selon ses sources exclusives, Sam’s a été rapatrié d’urgence en France. « Un rapatriement sans son OR, je précise » s’est amusé à commenter le blogueur qui s’est fait piéger par le rappeur. Il s’agissait là d’un coup de buzz pour la sortie de son nouveau projet, le coffre avec les lingots d’or, l’arrestation des douaniers ou encore le « unfollow » d’Ousmane Dembélé, tout cela était faux. Moussa Mansaly a dévoilé ce jeudi soir sur sa chaine Youtube toute la vérité, « Il me fallait un prétexte marketing pour cette expérience sociale : J’ai offert une Rolex à Ousmane Dembélé » décrit le début de la vidéo de son court métrage pour présenter son nouvel projet nommé « Moebius« , disponible en écoute sur les plateformes de streaming.

« Tous ceux qui ont alimenté avec leurs messages de soutien et de haine sur les réseaux. », a ajouté Sam’s en commentaire de la vidéo pour tacler ses détracteurs.

EXCLU AQABABE : D’après mes informations exclusives, le rappeur et acteur français Moussa Mansaly a été rapatrié en urgence sur le territoire national français dans la nuit d’hier à aujourd’hui. J’attends d’avoir plus de précisions, en tout cas il est bel et bien en France et… https://t.co/iMwhK3y9TI — AQABABE (@AQABABE_) June 19, 2025