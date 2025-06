Wawacity inaccessible, peut-on accéder à la nouvelle adresse ?

Cette semaine, la plateforme Wawacity se retrouve encore inaccessible en France, une nouvelle adresse devrait être mise en place, mais au 20 juin 2025 le site est encore bloqué et n’a pas fait son retour avec une autre extension.

Au 20 juin 2025, impossible d’accéder au site Wawacity ? Pourquoi et comment trouver la nouvelle adresse !

Comme souvent, la dernière extension active de Wawacity en .cv est encore bloquée par les FAI et la plateforme pourrait revenir rapidement avec un autre nom de domaine dont l’adresse n’a pas encore été communiquée.

Attention, le téléchargement illégal d’une œuvre protégés par le droit d’auteur sans autorisation est interdit en France et peut entrainer des sanctions comme une amende.

L’ACROM a procédé à ses nouvelles sanctions en France contre les sites de piratage et Wawacity en a fait les frais en raison de son activité jugée illicite par les autorités. Les fournisseurs d’accès à Internet français ont mis en place un blocage de la dernière adresse active et la page affiche le message « Ce site est inaccessible : ERR_CONNECTION_REFUSED ».

Suite à cette sanction, les administrateurs de Wawacity fait le choix d’un autre nom de domaine et le changement d’extension. Voici la nouvelle extension de Zone Téléchargement .lifestyle.

L’accès reste aussi possible avec l’aide d’un VPN ou avec la modification de votre DNS ou en passant par Cloudflare. Pour configurer cela, il faut vous rendre dans les paramétrages de votre ordinateur dans le menu « Centre Réseau et partage » puis de sélectionner la rubrique « Protocole Internet Version 4 (TPC/IPv4)« , puis dans Serveur DNS préféré saisir 1.1.1.1 et dans Serveur DNS Auxiliaire saisir 1.0.0.1 puis de valider les modifications.

Concernant l’accès avec un VPN, vous pouvez installer NordVPN puis choisir un serveur à l’étranger pour contourner les restrictions géographiques.