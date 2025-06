Werenoi : son manager annonce que sa musique ne sera pas retirée

Babs PLR, le manager de Werenoi s’est exprimé au sujet de l’écoute des œuvres du rappeur parisien, un sujet qui fait débat depuis sa disparition !

Le manager de Werenoi a pris la parole sur le fait de continuer à écouter les œuvres de l’artiste ou non suite à la controverse survenue après son décès en raison des convictions religieuses de sa famille. L’information a circulé sur les réseaux que ses proches souhaitent que sa discographie ne soit plus en écoute sur les plateformes dédiées au streaming. Suite à l’annonce du décès du rappeur, ses clips ont disparu de Youtube et les appels d’internautes sur les réseaux se sont multipliés pour demander de ne plus écouter sa musique. Le rappeur ZKR a même fait supprimer leur collaboration, mais aucune information n’a été communiquée de manière officielle à ce sujet par son entourage.

Les fans de Werenoi pourront continuer d’écouter sa musique !

Ce jeudi, peu avant la sortie du nouvel album d’Hamza sur lequel figure justement un titre inédit avec Werenoi sur le titre « Dragons », le manager de Werenoi a annoncé sur ses réseaux de manière officielle pour mettre fin au débat que sa musique ne sera pas retirée des plateformes au contraire de ce que certaines rumeurs ont fait croire ces dernières semaines.

“La League. En concertation avec sa famille, et dans le respect de son œuvre, toutes les créations musicales de Werenoi réalisées de son vivant continueront d’être disponibles. Nous tenons à exprimer notre profond respect pour les convictions religieuses de chacun. Nous vous demandons également de respecter celles des autres, sans chercher à les imposer. C’est pourquoi nous laissons à chacun la liberté d’écouter — ou non — sa musique, en conscience et dans le respect mutuel.”, a-t-il écrit pour dévoiler la nouvelle qui a été prise suite à des discussions avec la famille de Wenenoi et a pour but de respecter son travail, cela va donc enfin mettre fin au débat.