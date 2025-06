Wiflix/Flemmix : une nouvelle adresse active au 20 juin 2025

Au 20 juin 2025, Wiflix a encore changé d’adresse, en effet une nouvelle extension vient d’être annoncée en plus du récemment changement de nom de la plateforme, désormais nommée Flemmix.

Les administrateurs de Wiflix/Flemmix viennent de révéler que l’ancienne adresse de la plateforme avec l’extension .vip est bloquée, ils ont décidé de communiquer une autre adresse mise en place aujourd’hui.

Flemmix anciennement Wiflix revient encore sous une autre adresse au mois de juin 2025 !

Le changement de nom et d’adresse de Wiflix se fait de plus en plus fréquent afin de répondre aux blocages répétés imposés par les autorités françaises auprès des fournisseurs d’accès à Internet. Les autorités ciblent les sites de streaming comme Flemmix et Wiflix car ils offrent un accès gratuit à des films et des séries en streaming, mais aucune autorisation des ayants droits, cette pratique est illicite, les utilisateurs risquent des sanctions pour l’utilisation d’une telle plateforme.

Wiflix/Flemmix change donc régulièrement d’adresse pour tenter de contourner les blocages répétés et offrir un accès aux internautes. La méthode mise en place est simple, dès qu’un blocage est acté, les administrateurs créent une nouvelle URL, le plus souvent en gardant le nom du site avec l’ajout d’une nouvelle extension comme cela vient encore d’être le cas avec un passage du .vip en .org. Le nom de domaine principal actuel est donc : flemmix.org.