Zone Téléchargement impossible d’accès, une nouvelle adresse au 20 juin 2025 ?

Zone Téléchargement change très fréquemment d’adresse depuis le début de l’année 2025, parfois à plusieurs reprises dans le mois, dans le but principal d’échapper aux blocages imposés par les autorités françaises avec l’aide des fournisseurs d’accès à Internet comme cela vient encore d’être le cas.

Dès qu’un nom de domaine est bloqué ou déréférencé dans les moteurs de recherche, les administrateurs de Zone Téléchargement ouvrent une nouvelle URL avec simplement une extension différente de la précédente pour rester accessibles aux internautes français et la plateforme vient de subit une nouvelle sanction à la date du 20 juin 2025, aucune autre n’a été mise encore mise en place cette fois-ci pour contourner le blocage.

Un site comme Wawacity propose des liens de téléchargement et de streaming de contenus protégés par le droit d’auteur, cette pratique est illégale en France et la plateforme est donc sanctionnée par les autorités dans le cadre de la lutte contre le piratage, il est recommandé d’utiliser des plateformes légales pour visionner des films et séries, car l’utilisation d’une plateforme illicite est passible de sanctions pour les internautes.

Il est possible d’accéder au site depuis la France avec la dernière extension connue en .lifestyle ( .futbol, .pet, .beer .cv ou .pictures sont toutes bloquées).