Gims et Demdem s’affichent ensemble, ont-ils embobiné tout le monde ?

Gims et Demdem auraient-ils mis en scène leur divorce ? Le rappeur parisien vient de sortir son dernier single ce vendredi avec le titre « Air Force Blanche » en compagnie de Jul et a aussi fait l’actualité cette semaine pour sa vie sentimentale qui a la Une de la presse people.

Gims et Demdem se sont-ils moqués de nous ? Ils apparaissent unis comme jamais

Ces derniers jours, la vie privée de Gims a été très exposée, Booba a révélé des photos de son rival avec une femme qui serait la nouvelle compagne alors que Demdem a annoncé être célibataire avant de confirmer leur divorce après 20 ans d’union. Des informations ont confirmé les rumeurs sur leur séparation lancée il y a quelques mois, mais un premier rebondissement a eu lieu cette semaine avec une déclaration d’amour pour le moins surprenante de Gims adressée à Demdem.

Dans ses propos, Gims déclare toujours aimer Demdem et qu’il ne veut pas la laisser partir, « Je regarde nos photos et je me dis t’es tellement belle, dommage que je sois obligé de cligner des yeux, c’est des millisecondes perdues à ne pas te regarder, j’te laisserai jamais t’en aller, où que l’on soit dans n’importe quel multivers tu m’appartiens. Je t’aime. ». Cette déclaration émouvante, mais étonnante n’a pas suscité de réaction publique de Demdem et a intrigué ses fans.

Peu de temps après ce message de Gims, une photo est apparue sur les réseaux. Le couple apparait uni sur le cliché, l’un à côté de l’autre et souriant, ils semblent toujours aussi complices sur les images, à l’opposé d’un couple divorcé.

Aucun des deux protagonistes n’a fait de commentaire sur cette photo, Booba s’est lui déjà fait son opinion et opte pour une mise en scène qu’ils ont élaboré depuis le début. « Ça pue le coup de buzz à la Black M » a réagi B2O dans une publication avant d’ajouter « ça sent le coup monté ».

