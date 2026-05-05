BEN plg de retour chez Grünt

Un retour qui se fait chez Grünt, comme une évidence. Vingt minutes assurées en (quasi) solo par BEN plg et plusieurs annonces distillées : un nouvel album terminé, « une tournée de bâtard » dans les tuyaux, un son dans le prochain FIFA.

Une session captée sur le toit du Zénith de Lille et une superbe manière de se rappeler pourquoi le rappeur lillois est si différent des autres. Que ce soit par sa qualité d’écriture, sa sincérité et sa justesse de ton, ses punchlines ancrées au réel ou cette capacité à s’adapter à tout type de prod de manière ultra fluide.

Tout y est pour faire de cette Grünt un grand moment et poser encore un peu plus BEN plg comme l’un des acteurs majeurs du rap actuel.

Disponible depuis hier soir, le freestyle reçoit des retours unanimes, dont une réponse de Carlito à qui est consacrée l’une des premières punchlines du freestyle. Un retour et une ascension qui reprend de plus belle pour un rappeur qui semble ne connaître aucune limite.