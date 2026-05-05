Bianca Censori sort en public avec une tenue très osée

Bianca Censori a été aperçue sortant d’un spa de Los Angeles dans une tenue étonnante et très transparente, ne laissant pas place à l’imagination sur son anatomie. La femme de Kanye West portait un bodysuit partiellement apparent, et le haut de son corps était visible. Elle avait pris soin de mettre un t-shirt sur son visage pour se cacher, mais les paparazzis l’ont reconnue.

L’épouse du rappeur Kanye West s’est fait remarquer dans un lieu public le week-end dernier, dans l’après-midi du 3 mai 2026. Elle a profité d’un spa de la ville de Los Angeles, et les paparazzis attendaient à l’extérieur du bâtiment pour la prendre en photo et la filmer à sa sortie. Ils ne l’ont pas manquée.

En effet, dès l’ouverture de la porte du spa, les photographes ont filmé son apparition. Bianca arborait encore, comme souvent, une tenue surprenante : un bodysuit très transparent. Sa poitrine était visible à travers le vêtement, et elle ne portait aucun soutien-gorge. Autre fait étonnant concernant sa tenue, elle avait mis un maillot sur tout son visage et des lunettes de soleil, sans doute pour tenter de passer incognito dans la rue, mais cela a totalement échoué.

Après quelques pas dans la rue, elle a rejoint son mari, Kanye West, qui l’attendait dans la voiture stationnée un peu plus loin, assis du côté passager de la Porsche de couleur noire. D’autres photographes ont également publié des images de la jeune femme à son arrivée sur les lieux, le visage non camouflé.