Darkiworld devient Hydracker avec une nouvelle adresse en mai 2026



Gros chamboulement dans le monde du streaming gratuit, Darkiworld a disparu pour laisser la place à Hydracker. Le site a changé de concept et de nom au début du mois de mai 2026 avec un nouveau service premium mais payant.

La transformation de Darkiworld en Hydracker est actée après des multiples changements d’adresses en raison des sanctions des autorités avec la mise en place de blocages par les FAI en France contre les sites pirates. Hydracker marque une autre orientation pour les utilisateurs de la plateformes en offrant dorénavant des fichiers torrents ainsi que des services premium payants dans le but prendre le relai de YggTorrent disparu.

C’est sans doute les blocages à répétitions qu’a subi Darkiworld qui a poussé les administrateurs de la plateforme à revoir leur conception du site avec la mise en place d’une nouvelle plateforme en actant le fin de l’ancienne en espérant être accessible plus longtemps sans coupure pour les internautes français et afin de tenter de se positionner comme une référence du torrent en français.

Pour le moment l’adresse active de Hydracker est en .com, une partie du contenu reste accessible gratuitement mais il est nécessaire de créer un compte et de passer une la navigateur Hydra Browner pour votre anonymat.