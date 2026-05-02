Flemmix et Darkiworld disparus en mai 2026 ?

Flemmix et Darkiworld n’ont pas disparu dans le sens d’une fermeture définitive, mais ils sont très instables depuis le début d’année, c’est le contenu illicite des deux sites qui pose problème. Flemmix change régulièrement de domaine en réponse aux sanctions des FAI, et Darkiworld subit des blocages récurrents avec de nombreux clones douteux qui circulent sous son nom en étant fréquemment inaccessible aux internautes français sans passer par une VPN.

Anciennement Wiflix, Flemmix est une plateforme de streaming pirate toujours en activité en mai 2026 avec des domaines qui changent souvent sous la pression des blocages des autorités françaises. C’est donc avec une extension différente que Flemmix revient, des modifications listées sur le blog de plateforme, wiflix-adresses.fun.

Darkiworld, de son côté, reste associé à des changements d’adresse fréquents et à des blocages par les FAI de son nom de domaine, cela laisse souvent la place à l’apparition de faux sites, des clones malveillants. Le site fait toutefois souvent son souvent après une période de blocage aux internautes français avec un nom de domaine différent en ajoutant un numéro à la suite de son nom, le dernier en date étant darkiworld16.

Attention, Flemmix et Darkiworld sont illégaux en France, se sont de sites pirates car ils diffusent des contenus protégés sans autorisation, et cet usage expose aussi à des risques juridiques et de sécurité.