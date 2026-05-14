Guizmo interpellé par la police pour tentative de braquage

Guizmo traverse actuellement une situation particulièrement compliquée, venant malheureusement bouleverser son retour artistique et les projets prévus dans les prochaines semaines.

Alors qu’il s’est rendu à Berlin la semaine dernière pour un tournage, il a été interpellé à sa descente d’avion dans le cadre d’une affaire liée à une tentative de braquage en Suisse en 2012. Il est aujourd’hui toujours entre les mains de la justice allemande et suisse.

Ces six dernières années, loin des projecteurs, Guizmo a traversé des épreuves personnelles très éprouvantes. Fragilisé par ses addictions et par une période où son état de santé s’était considérablement dégradé au point de frôler la mort, il avait entrepris un véritable combat pour se reconstruire, retrouver une stabilité et revenir à la musique.

Son concert prévu à l’Olympia ce 20 mai et son nouvel album à venir le 22 mai La Tanière représentent bien plus qu’ un simple retour musical. C’est l’aboutissement de plusieurs années de lutte personnelle. Et un moment tant attendu par son entourage et son public.

Malheureusement, cette situation le contraint à annuler son concert prévu à l’Olympia ce 20 mai. La sortie de l’album La Tanière est bien maintenue à la date prévue, soit le 22 mai 2026.

L’équipe de Guizmo vous remercie pour votre soutien et votre compréhension dans cette période délicate. Les modalités de remboursement des billets pour l’Olympia seront communiquées sur les réseaux de Guizmo très prochainement.