

Hornet est de retour avec une série de nouveaux titres en featurings, qui rappelleront à tous son talent et sa force !

Il y aura courant mai et juin un nouveau titre tous les 15 jours environ.

Il envoie le premier morceau « C’est un métier » en feat avec une autre grande figure du 93, Stavo le 24 avril dernier.

Et c’est aux côtés du rappeur de la nouvelle génération La Chine, qu’il sort « Sentimental » ce vendredi 8 mai.

Hornet la Frappe, met sa ville Epinay-sur scène sur la grande carte du rap français dés 2016 avec son premier banger « Gramme 2 Peuf » certifié diamant.

Avant d’enchaîner avec la mixtape Nous-Mêmes (2017) certifiée platine. Son premier album Dans les Yeux (2018) cartonne avec des feats de poids comme Lacrim, Ninho ou Heuss l’Enfoiré. Il confirme avec Ma Ruche (2020) puis Toujours Nous-Mêmes (2021) qui topent les charts dès leur sortie.

Reconnu comme l’un des rappeurs majeurs de sa génération, il est capable d’allier gros bangers et mélo et morceaux rap introspectifs.

En mai 2025, il passe le milliard de streams sur Spotify, grâce à ses hits comme « 93% » feat GLK (88 millions d’écoutes Spotify), « Gasolina » feat Ninho (85 millions), « Je pense à toi » (52 millions), « Taga » (47 millions), « Gramme 2 Peuf » (45 millions), « Calumet » (43 millions),