Imen Es et Presnel Kimpembe mariés ?



Ce n’est pas confirmé officiellement, mais la rumeur prend de l’ampleur sur les réseaux depuis les révélations du blogueur Aqababe et de plusieurs sites people. Imen Es et Presnel Kimpembe se seraient mariés lors d’une union religieuse au Maroc.

Le blogueur Aqababe a révélé l’information sur ses réseaux cette semaine. Le mariage religieux de Presnel Kimpembe et d’Imen Es aurait eu lieu lors d’une cérémonie organisée en toute discrétion au Maroc, avec uniquement les proches du couple parmi les invités. Pour éviter que des images de l’événement ne fuitent sur les réseaux et dans les médias, aucun téléphone n’aurait été autorisé, afin de garantir au couple une intimité totale.

Au mois de décembre dernier, des rumeurs de tromperie concernant Presnel Kimpembe ont fait surface. La compagne du champion du monde français a accusé le joueur de l’avoir trompée avec Imen Es. L’ancien défenseur du PSG et la chanteuse n’ont pas réagi à ces révélations.

Mère de deux enfants, Imen Es avait confié en mai 2024 être de nouveau célibataire, mais n’a jamais fait de commentaire sur une prétendue relation avec Presnel Kimpembe, qui évolue désormais au Qatar SC depuis son départ du PSG. Aqababe avait déjà confirmé à l’époque les propos de la femme de Kimpembe et vient donc d’ajouter que, selon ses informations, la chanteuse et le joueur se seraient aussi mariés dans le plus grand des secrets au Maroc.