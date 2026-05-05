Le documentaire Team Jul en prime le 11 mai sur France 4

Figure aussi fascinante qu’insaisissable, Jul est au cœur d’une soirée exceptionnelle sur France 4 : un documentaire inédit, Team Jul, suivi de la captation de son concert événement au Stade de France au printemps 2025. Une immersion unique, alors que l’artiste s’apprête à retrouver cette scène mythique en mai.

Héros populaire ou pur produit commercial ?

Jul fascine autant qu’il divise, incarnant à lui seul une époque où tout va plus vite, où le succès échappe aux règles.

Omniprésent sur les réseaux, cumulant les disques d’or et platine, remplissant les stades, porteur de la flamme olympique, Jul reste pourtant invisible, inaccessible.

De ses débuts dans les quartiers de Marseille à son ascension fulgurante, ce documentaire raconte un phénomène hors norme. À travers ceux qui l’ont connu et accompagné à ses débuts se dessine le portrait d’un artiste libre, acharné, qui a redéfini les codes de l’industrie musicale en imposant son propre modèle.

Entre hyperproductivité, indépendance et lien unique avec sa « team », Jul a transformé bien plus que le rap : il a façonné une culture, un langage, une identité. Sans jamais se livrer, il est devenu un mythe moderne !

Alors que l’artiste s’apprête à remplir une nouvelle fois le Stade de France et le stade Vélodrome, ce documentaire remonte le fil d’un phénomène unique, entre mystère, succès et révolution culturelle.

Le documentaire sera suivi de la diffusion à 22.30 du concert de Jul au Stade de France en 2025.

Un documentaire de 90 minutes d’Anthony Igoulen écrit avec Hadrien Bels

Raconté par Zita HanrotRéalisation Anthony Igoulen

Production 13PRODS