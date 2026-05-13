Wawacity, Movix, Zone Telechargement, Purstream au 13 mai 2026



Mise au point sur les sites Wawacity, Movix, Zone Telechargement, Purstream (ex-Xalaflix) au 13 mai 2026, les autorités poursuivent les investigations que ce type de sites avec une nouvelle salve de blocages des dernières adresses activées.

Que ce soit Wawacity et Zone Téléchargement ou encore Movix et Purstream ils sont tous les quatre présentés comme illégaux, parce qu’ils donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur sans aucune autorisation. Soit en streaming ou en téléchargement via un lien d’une plateforme externe comme 1fichier ou le protocole torrent, le partage des contenus de ces plateformes est illicite en France.

Dernièrement l’extension .news pour Wawacity et Zone Telechargement a été bloquée en France, l’accès reste possible via un VPN et les sites reviennent fréquemment sous un autre nom de domaine avec une extension différente non censurée qui est communiquée via la chaine Telegram correspondante au site. Concernant Wawacity un blog existe aussi pour tenir informer les internautes, wawacity-info.com.

Pour Purstream remplaçant de Xalaflix, aucun nouveau nom de domaine n’a été communiqué depuis la dernière sanction alors que Movix a activé un blog pour tenir informer les abonnés avec l’extension .health.

Attention le streaming gratuit d’œuvres protégées sans autorisation reste interdit même si ce type de site affiche une interface simple ou prétend être “gratuit”. La seule utilisation sûre est de rester des plateformes légales de streaming et VOD.