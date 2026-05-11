Zeg P est de retour avec « Avion de chasse » avec Ninho et Gazo

Ecrit par
Malo Kayaku
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Zeg P est de retour avec Avion de chasse avec Ninho et Gazo

Zeg P invite Gazo et Ninho sur « Avion de chasse », un titre brut et efficace. L’ambiance est sombre, et évolue du shatta à un refrain plus club. Ici, pas de détour mélodique : les trois artistes délivrent une performance rap percutante, avec une énergie qui s’impose déjà comme un incontournable des clubs.

Zeg P, surnommé « le diamantaire », est à l’origine de nombreux hits des dernières années. Il a notamment marqué un tournant historique avec « Fade Up », premier titre porté par un beatmaker en France à atteindre la première place du Top 50. Une performance inédite, qui inscrit son nom comme le premier compositeur à signer un numéro 1 en son nom propre.

Déjà doublement récompensé aux Victoires de la Musique pour « La Kiffance » et « Ne reviens pas », Zeg P s’impose comme une figure incontournable de la scène française, cumulant succès critiques et performances records. Une trajectoire unique qui confirme son statut de hitmaker d’exception.

Compositeur, directeur artistique, réalisateur, producteur, Zeg P arbore une multi-casquette démontrant ses nombreuses compétences musicales. Ses premiers gros succès ont lieu en 2020 : « Les méchants », « Khapta », « Moulaga », « Ne reviens pas »… Les entrées au top streaming et les récompenses s’enchaînent : entre autres, nomination à la Chanson de l’année sur TF1, doublement récompensé aux Victoire de la Musique du « titre le plus streamé », certification sextuple diamant pour « La Kiffance » et triple diamant pour « Fade Up », le premier titre qu’il sort en tant qu’artiste producteur, en featuring avec Hamza et SCH.

En parallèle, il se lance dans la production d’artistes avec le chanteur Monsieur Nov. Zeg P continue ensuite de nouveaux titres en tant qu’artiste : « Juste une minute » en featuring avec Alonzo, Josman, SCH, puis « Tout gâcher » avec Anitta et Joé Dwèt Filé.

Malo Kayaku
Administrateur et éditeur pour le site 13or-du-hiphop, technicien en charge des serveurs et du bon fonctionnement du site internet, passionné du hip hop américains et français depuis le début des années 2000.

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