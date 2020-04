Lacrim et Maes préparent une grosse dinguerie, une vidéo enflamme la toile !

Alors que Maes a signé l’un des plus gros succès de ce début d’année 2020 avec son album “Les dernier salopards” paru le 17 janvier 2020 qui est certifié Disque de Platine et cumule plus de 150 000 ventes, le rappeur de Sevran était en studio avec Lacrim la nuit dernière.

Après des collaborations avec Jul, Ninho et Booba sur son dernier album puis récemment avec Kaza, Naps, Timal ou encore Da Uzi, Maes prépare déjà un nouveau featuring malgré cette période de confinement imposée par l’épidémie du Coronavirus avec une collaboration inédite en compagnie de Lacrim.

En effet la nuit dernière Oumardinho, le manager de Lacrim a posté une story des deux rappeurs français réunis en studio avant que ce dernier ne poste à son tour la vidéo sur son compte Instagram ce mardi avec légende “Lacrim X Maes Bientôt chez vous !!”, une collaboration qui pourrait figurer sur le volume 4 de la mixtape R.I.P.R.O qui devrait sortir cette année.

Lors d’un live sur le réseau social Instagram, le journaliste sportif Walid Acherchour a également retrouvé les deux artistes en direct dans un studio et Maes a bien confirmé qu’ils préparent du “sale”.