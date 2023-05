Squeezie réplique aux prix démesurés de revente des billets du GP Explorer 2

L’engouement est énorme pour la deuxième édition du GP Explorer de Squeezie. Le Youtubeur français aux 18 millions d’abonnés sur Youtube et plus de 8 millions de fans sur Instagram a décidé après le succès de la première édition de donner suite à sa course de Formule 4 entre des youtubeurs et influenceurs français avec une vente de billets qui a littéralement explosé sous les demandes.

Squeezie met en garde face à la revente des places du GP Explorer 2

Le 9 septembre 2023 au circuit Bugatti du Mans va se dérouler le GP Explorer 2, la billetterie de cet événement Twitch s’est ouverte ce mercredi 24 mai et en quelques minutes les 60 000 places en vente au prix de 48 euros ont trouvé preneur. Cette prouesse a engendré une explosion du prix du billet sur le marché des reventes, dont le tarif a rapidement grimpé, mais Squeezie a averti les éventuels acquéreurs des tickets à la revente de ne surtout pas les acheter en expliquant pourquoi.

« Les places sont nominatives » affirme Squeezie pour avertir le public de ne pas acheter les tickets du GP Explorer 2 en vente sur LeBonCoin et de prévenir les fans pour ne pas se faire arnaquer. « Eh, toi qui viens d’acheter des places pour faire des sous, c’est terminé. Mais on se retrouve au GP, j’espère que tu vas kiffer frérot. Et fais gagner des places dans le chat si tu en as trop » déclare le Youtubeur qui déplore la revente des billets de 3 à 4 fois le prix initial que les acquéreurs potentiels ne pourront ensuite pas utiliser le jour de l’événement afin d’assister à l’événement.

« Il faut passer par une certaine plateforme pour changer le nom attribuer à sa place. Et cette plateforme cape le prix de la place, pour pas que certains essaient de faire des x4, x5, x6 sur les ventes » précise Squeezie dans le but que les gens ayant finalement un souci afin de se rendre au GP Explorer 2 après l’achat d’un billet afin qu’ils puissent tout de même le revendre, mais d’une façon entièrement cadrée pour éviter des excès au niveau du tarif de vente.

🔍 Informations concernant la revente des places du #GPExplorer : – Les places sont nominatives, celles vendues sur LeBonCoin sont donc fausses, ne les achetez pas ❗️

– Un site de revente officiel sera mis en place par l’organisation du GP Explorer, les reventes seront cadrées. pic.twitter.com/cnlfjweQj9 — GP Explorer Fan (@GPExplorerFan) May 26, 2023