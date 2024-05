Booba acte la fin du clash avec La Fouine et explique pourquoi

Après avoir apporté à plusieurs reprises ces derniers jours son soutien à La Fouine suite à son retour sur le devant de la scène, Booba a confirmé être en paix avec son désormais ancien rival tout en expliquant pourquoi.

Alors qu’il partage pas mal de choses concernant le rappeur de Trappes, Kopp a répondu sur une possible réconciliation, affirmant qu’ils n’allaient pas devenir les meilleurs amis au monde mais en lui souhaitant le meilleur.

” C’est du passé… On va pas devenir les meilleurs amis du monde car les clashs étaient bien réels mais quand je le vois en Safari avec sa fille je me dis que au final il mérite un grand retour et mucha plata para su Familia “, s’est exprimé ce mardi soir Booba sur son compte Twitter pour acter officiellement la fin de son embrouille avec La Fouine.

Cette explication fait suite aux propos de Booba pour saluer la performance de La Fouine à la cérémonie des Flammes puis l’annonce de son concert à venir l’année prochaine à l’Accor Arena, déjà sold out, une seconde date a été annoncée. B2O a encore rappelé sa force apportée à Laouni en saluant sa carrière tout en rappelant que comme lui ils sont tous les deux des pères et que leur clash est du passé puis en témoignant du respect envers ce dernier qui pour le moment n’a pas réagi.