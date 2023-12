Borussia Dortmund – PSG : le match en streaming (video)

Borussia Dortmund vs PSG : le match streaming ! Qui prendra le dernier ticket en jeu pour les 8es de la LDC dans ce groupe F ? C’est en tout cas l’objectif des Parisiens, qui se déplacent à Dortmund ce soir.

Les supporters du PSG sont bouillants aux abords du Signal Iduna Park. L’équipe de RMC Sport est en place au sein de l’écrin du BVB pour vous faire vivre une belle soirée de Ligue des champions ! Le PSG peut encore terminer 1er, 2e ou 3e de son groupe.

Le choc Paris Saint-Germain face à Dortmund c’est ce soir à 21h00 en direct en exclusivité sur Canal Plus et RMC Sport pour la qualification en huitièmes de finale de la Champions League. Vous pouvez suivre la rencontre Borussia Dortmund vs Paris SG en direct à la télévision ou en streaming en vous abonnant à RMC et Canal +.

Pour le Paris Saint-Germain, dans tous les cas une victoire est nécessaire pour être sûrs de se qualifier pour les 8es de finale, car dans le groupe, l’AC Milan, en embuscade, n’avait pas dit son dernier mot. Les Parisiens vont-ils briller sur la pelouse de Dortmund ? Au match aller, le 19 septembre dernier lors de la 1re journée, le PSG était entré dans la compétition avec autorité en l’emportant 2-0 contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes, Mbappé et Hakimi inscrivant les buts. Pour cette 6e et dernière journée de la phase de groupes, les hommes de Luis Enrique se rendent en Allemagne mais les enjeux seront différents.

La plus belle des compétitions européennes de football, la Ligue des Champions continue sur les antennes de RMC Sport jusqu’en 2024. La nouvelle saison 2023/2024 se poursuit avec la phase de poules à partir du 19 septembre La France sera derrière ses deux représentants: le Paris SG qui tentera d’aller plus loin que la saison précédente et le RC Lens qui a acquis la deuxième place qualificative après une magnifique saison. Pour la phase de poules, le Paris SG a hérité du groupe “de la mort” avec une vieille connaissance, le Borussia Dortmund, les redoutables italiens du Milan AC, demi-finaliste l’an dernier, et l’épouvantail anglais, Newcastle, un club en plein renouveau. De son côté, le RC Lens n’a pas été épargné non plus avec le finaliste de la dernière Europa League, le FC Seville, le Arsenal d’Arteta, qui a repris sa place dans le Big Four et le PSV Eindhoven, une équipe joueuse qui s’est qualifiée via les barrages. Les meilleures rencontres seront à vivre en direct sur RMC Sport !

