Voici pourquoi Niska et Ninho ont été contraint de quitter le quartier

En promo pour la sortie de leur album commun, Niska et Ninho se sont exprimés en interview sur les contraintes de la célébrité ainsi que les dessous de leur collaboration sur le projet « GOAT » qui a réalisé le meilleur démarrage dans le monde sur Spotify le jour de sa sortie avec déjà 18 870 ventes en trois jours d’exploitation.

Niska et Ninho : du quartier aux sommets du rap game

Le duo Niska et Ninho marquent la fin année 2024 avec la sortie de leur projet collaboratif, « GOAT ». À l’occasion de la promotion de cet album, les deux rappeurs ont accordé une interview exclusive dans laquelle ils ont évoqué leur parcours, leur amitié et leur vision de l’industrie musicale. C’est grâce au titre phare « COCO » que Niska et Ninho ont véritablement lancé cet opus. Ce tube de l’été a été composé par NI lors d’un séjour à l’étranger. « Il m’a envoyé un refrain comme ça ‘Coco Chanel’ avec des voix et tout. J’ai dit : ‘mais ça, ça a l’air nouveau« , raconte Niska. Le rappeur du 94 a ensuite ajouté son couplet, donnant naissance à un morceau qui allait rapidement devenir un incontournable des playlists.

Depuis leurs débuts, Niska et Ninho ont parcouru un long chemin. Les deux rappeurs, qui ont grandi dans les quartiers populaires, ont réussi à se faire une place de choix dans le paysage musical français. Cependant, leur succès les a amenés à revoir leur mode de vie. « Avant toujours ce truc de toujours me sentir accroché. Après, au bout d’un certain âge, tu te rends compte que ça ne va même plus avec« , confie Niska. Les deux compères reconnaissent que leur statut de stars les empêche désormais de fréquenter les mêmes endroits qu’auparavant.

« Même nous, quand on trainait, des grands qui avaient notre âge quand on était petit il n’y en avait pas trop. (…) C’est même des légendes. On commence à parler d’eux au passé. Il n’y en a pas beaucoup qui restent. Ceux qui sont là c’est ceux qui ne sont pas tombés dans le bon. C’est même pas qui sont pas dans le bon, ils sont loin : marmots, femme, boulot, tu as capté, projet, tu n’as plus le temps d’être là.« , ont-ils ajouté. Les deux rappeurs ont réussi à sortir de leur quartier et à réaliser leurs rêves grâce au travail et à la persévérance. Ils encouragent ainsi les jeunes à croire en leurs rêves et à ne jamais abandonner.