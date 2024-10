Gazo tacle Booba sur la scandale Diddy ? Booba répond !

En promotion de son nouvel album solo Apocalypse, Gazo est très actif et vient de poster récemment une story en référence à Diddy qui a laissé supposer être un tacle à Booba, ce dernier n’a manqué de réagir à cette publication.

Les fans de Gazo se moquent de Booba après sa référence à l’affaire Diddy !

Au début de sa carrière, Gazo a pu obtenir le soutien de Booba, mais depuis quelque temps le fondateur du 92i a changé de position et n’hésité plus à le piquer sur le web. B2O lui avait notamment reproché d’afficher une vie de luxe sur les réseaux qu’il n’aurait pas ou encore d’avoir soutenu son rival Maes. Kopp n’a jamais mâché ses mots pour exprimer son mécontentement, contre Gazo qui de son côté est toujours resté impassible aux provocations.

Récemment, Gazo a publié une story Instagram faisant allusion aux soirées controversées de Diddy auxquelles auraient participé Booba, une rumeur soutenue par son ennemi Rohff mais que B2O a toujours formellement démenti. Il a en effet publié une photo de la fameuse huile pour bébé dont plus mille flacons ont été retrouvés par la police au domicile de Puff Daddy et il a ajouté la question à ses abonnés : « Quels sont les rappeurs qui vous viennent à l’esprit ?« avec des émojis « mort de rire » et des internautes ont répondu Booba. Cette publication a été interprétée comme une provocation directe à l’encontre du Duc de Boulogne. Kopp n’a pas tardé à réagir, qualifiant Gazo de « petit filou illettré » et l’accusant de chercher à faire du buzz.

« Y’a un petit filou illettré qui a besoin de buzz pour la sortie de son album. On va le laisser croire à son rêve et ensuite…« a répliqué Booba dans une story suite à ce post de Gazo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)