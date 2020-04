Booba lâche l’extrait d’un gros titre à l’ancienne, sans auto-tune et rempli de punchlines !

Malgré le confinement, Booba continue d’être productif et vient de dévoiler en exclusivité ce dimanche sur son compte Instagram l’extrait d’un nouveau morceau qui pourrait être extrait de son prochain album prévu initialement pour cette année 2020 uniquement sur les plateformes de streaming.

Après avoir été banni d’Instagram et avoir son compte avec des millions d’abonnées pour avoir enfreint le règlement du réseau social avec la diffusion dans une story d’une se*tape de Fianso, Booba a finalement pu faire son retour sur Insta avec désormais plus 800 000 abonnées et compte géré par par le service digital de son label 92i.

En cette période de confinement B2O en a profité pour faire plaisir à ses fans avec un extrait de 2 minutes d’un titre inédit qui cumule déjà plus de 600 000 vues sur le réseau social et que vous pouvez découvrir en vidéo ci dessous, Booba a également donnez rendez vous à son public ce lundi soir pour l’épisode 2 de Corona Time.