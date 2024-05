Booba investit dans le business de la weed

Booba, l’artiste aux multiples facettes, ne cesse de surprendre son public. Après avoir conquis le monde du rap, enchaîné les succès en tant qu’acteur et réalisateur dans la série “Ourika“, le Duc se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale pour le moins inattendue : le business de la weed.

Lors d’une interview dans le podcast SOMETHING2PLAY4, Booba a dévoilé ce projet étonnant, confirmant une fois de plus son esprit d’entrepreneur visionnaire et sa volonté de multiplier ses activités en dehors de la musique. Si les détails restent encore flous, on peut d’ores et déjà imaginer que ce nouveau défi sera marqué par l’engagement et la volonté du rappeur français exilé à Miami de se lancer dans un nouveau business lucratif.

Véritable légende du rap français avec trois décennies de carrière à son actif, Booba n’a jamais cessé de se réinventer et d’explorer de nouveaux horizons. De ses débuts sulfureux dans le rap hardcore avec Lunatic à son statut actuel d’icône incontournable du hip-hop français, Kopp a toujours su prendre des risques et défier les conventions ces dernières années en restant omniprésent dans l’actualité et proche de sa communauté. Son incursion dans le cinéma avec “Ourika” en est un récent et parfait exemple. Co-écrite et réalisée avec Clément Godart, cette série a rencontré un franc succès sur Prime Vidéo, confirmant la polyvalence et le talent de B2O. Avec déjà au programme d’autres saisons à venir de sa première série, le fondateur du 92i ne chôme pas et se lance dans un nouvel investissement ambitieux.

“Je serais aussi sûrement présent à un salon parce que je lance une marque de weed là au Sénégal et de CBD là où la weed n’est pas légale.”, a expliqué Booba dans le podcast, précisant ensuite : “On sera sûrement au salon de Berlin qui a lieu en juin avec notre nouvelle marque qui s’appelle PRT.LAB“. Le rappeur n’a pas donné plus d’indications sur ce projet, dont les détails devraient être connus rapidement.

