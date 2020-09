Freeze Corleone : toute sa discographie supprimée ce lundi, Deezer s’active déjà

Ce vendredi les chiffres des ventes de l’album “Le Menace Fantôme” de Freeze Corleone pour sa première semaine d’exploitation sont tombés, le rappeur français a réalisé un gros démarrage avec un total de 26 499 ventes et il a également pris la deuxième place du Top Album cette semaine malgré la polémique le concernant qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis quelques jours.

En effet ce samedi le manager de Freeze Corleone, Shone a annoncé que toute sa discographie pourrait être supprimée des plateformes de streaming dès ce lundi 21 septembre, “SACHEZ Selon le bruit de couloir ça met la pression pour que tout le catalogue musical de Freeze Corleone soit retiré des plateformes d ici LUNDI. Ils savent qu au tribunal il n aura rien. Le but serait d en faire un exemple pour tous les autres… “ a-t-il révélé sur le réseau social Twitter.

Freeze Corleone est accusé par le gouvernement d’avoir des paroles “Antisémites” qui font l’apologie du “Nazisme” et du “Terrorisme” dans ses morceaux, ce vendredi Universal Music France a mis un terme à son contrat de distribution avec l’artiste, YouTube a aussi supprimé deux morceaux de sa plateforme et Skyrock a retiré son single de la rotation de ses playlists sous la pression de la Licra et des ministres.

Deezer a également déjà commencé à supprimer des titres de Freeze Corleone, “Pourquoi deezer a supprimer des sons de freeze ? C’est normal que les plateformes de streaming prennent position comme ça ? Je ne pense pas non. Des explications stp parceque je comprend pas trop l’objectif la” a questionné un internaute sur Twitter à Deezer France qui a expliqué “Les décisions au sujet de l’artiste Freeze Corleone sont prises par le Comité d’Ethique de Deezer en accord avec notre politique relative aux contenus incitant à la haine.” alors que plusieurs fans ont menacé les plateformes de streaming de résilier leur abonnement premium en cas de suppression des titres du rappeur.

