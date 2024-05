Mbappé moqué par Booba après la défaite contre Dortmund

Sans pitié, Booba s’en prend à Mbappé après la défaite du PSG !

Le rappeur français Booba n’a pas manqué de réagir à la défaite du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund , ce mardi 7 mai 2024.

Sur son compte Twitter, Booba a publié un tweet cinglant visant Kylian Mbappé, attaquant du PSG et auteur d’un match décevant ce mardi soir lors de la demi-finale retour de la ligue des champions 2023/2024 face aux allemands de Dortmund. Le club parisien se devait de remporter le match après la défaite 0-1 au match aller mais les joueurs n’ont pas réussi à ouvrir le score lors de cette rencontre, pire encore, c’est le Borrusia qui a marqué l’unique but de la soirée en 2ème mi-temps et se qualifier en finale.

Après ce nouvel échec pour Mbappé en coupe d’Europe, les critiques fusent à son encontre, l’attaquant a réalisé une piètre prestation et le magazine l’équipe lui a attribué la note de 2 tout comme Dembélé. Cette performance n’a pas échappé à Booba, qui s’en amusé en postant la photo d’une noisette sur Twitter en référence au surnom donné pour se moquer du buteur parisien, de tête de noisette en raison de la forme son visage…

Ce n’est pas la première fois que Booba s’attaque à Mbappé, il l’avait déjà accusé d’être surcôté.

“Mbappé. Ce n’est pas un clash. T’es surcoté, t’es un outil du système, zéro LDC, zéro prise de position (comme la plupart). Va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage.”

Ce message fait référence aux critiques récurrentes formulées à l’encontre de Mbappé, accusé de manquer de personnalité et de ne pas s’engager suffisamment en dehors du football. Booba remet aussi en cause le palmarès du joueur, qui n’a encore jamais remporté la Ligue des champions.

La publication de Booba a rapidement fait réagir les internautes, divisés entre ceux qui approuvent son message et ceux qui le trouvent déplacé. Certains fans de football ont salué le franc-parler du rappeur, tandis que d’autres ont dénoncé son manque de respect envers Mbappé et le PSG.

La défaite du PSG face à Dortmund a été une nouvelle désillusion pour les supporters parisiens. L’avenir de Kylian Mbappé au club est désormais incertain et devrait se poursuive du côté de Madrid.