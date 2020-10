Booba insulté par Rohff, il ne plus répondre !

Le clash se poursuit sur les réseaux sociaux entre les deux légendes du rap français.

Depuis la sortie du dernier titre de Rohff il y a quelques jours, son clash avec Booba a repris, après les multiples provocations du DUC qui s’amuse à s’en prendre aux autres rappeurs (La Fouine, Kaaris, Damso, Gims) sur les réseaux Housni a décidé de réagir et vient encore d’en remettre une couche pour dénoncer le comportement de B2O qui selon lui renvoie une mauvaise image du Rap.

“Remercie les médias qui ont de l’empathie pour mettre ta carrière sans froc ni figure sous assistance respiratoire en relayant tes multiples clash bidons tous les jours. Tu as ringardisé le rap. C’est grâce à eux, tu dépends d’eux ! Qu’est-ce que tu deviendrais s’ils ne relayaient plus tes bouffonneries ? Sans parler des autres t’es mort tu le sais. S’ils ne gonflaient plus ta grosse tête vide. Ta mère t’a payé des études et t’as un QI de calamar, pourquoi?” à récemment déclaré Roh2F dans story de son compte Instagram tout en postant une nouvelle fois la parodie de la Une de Booba pour la couverture du magazine du Monde avec celle d’un magazine LGBT, B2O de son côté a répondu en expliquant que Housni vient de le bloquer sur Instagram en publiant une copie d’écran dans une story, de quoi raviver les tensions entre les deux rappeurs en cette fin d’année 2020.