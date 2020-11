Booba lance une pétition pour que Rohff sort un titre le même jour que lui, il répond

Alors que Booba vient d’annoncer ce dimanche sa collaboration avec Puma en dévoilant une photo de lui vêtu de la célèbre marque allemande spécialisée dans la fabrication d’articles de sport qui s’est déjà récemment offert également les services du Brésilien, Neymar et a décidé de préparer une collaboration avec le rappeur français en plein clash avec Rohff depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Booba prépare une surprise pour ce vendredi 6 novembre avec qui selon les dernières rumeurs devrait être la sortie d’un nouveau morceau qui serait peut être le titre inédit “5G” notamment pour concurrencer le nouvel album de Gims “Le Fléau” selon ses récents propos, B2O souhaite également que Rohff dévoile un nouveau single le même jour afin de comparer ensuite les chiffres des ventes et le classement dans le Top Single comme il le fait habituellement.

“Sors un son le 6 baltringue t’osera jamais car t’es une salo*e t’es juste bon à braquer ton p’tit frère battre tes femmes même enceintes et massacrer des jeunes innocents. Fais pas l’malin sinon j’sors ton casier comme j’ai fais à ÉMILE le vrai pointeur. RDV le 6 caïd en carton” a lâché Booba sur Instagram avant de partager sur son compte Twitter le lien vers une pétition pour que Rohff dévoile un nouveau morceau ce vendredi.

“Si vous voulez que Rohff sorte un son le 6 Novembre 2020 ! SIGNER LA PÉTITION” peut-on lire comme titre sur la pétition relayé par Booba qui cumule à peine plus de 400 signatures, Rohff n’a pas tardé à réagit et vient de lui répondre dans la story de son compte Instagram, “Parait que tu lances des pétitions sur moi regarde les réac, ils t’ont niké vie” a répondu Housni en postant une capture d’écran du tweet de Booba avant de publier plusieurs messages, “Ferme ta page gros arrête le massacre wsh jette l’éponge”, “La justice m’a bâillonné, ça t’a fais prendre des ailes, j’te les coupe et tu redescends sur terre vieux clown va”, “Le 6 nov tu feras un battle avec tes jnouns achète leur des vues et stream a eu aussi soit pas radin Zookba et tu sortiras pas de classic, t’es pas au niveau, t’as pas d’flow, t’as pas de vie, sale”.