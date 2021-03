Mohamed Henni soutient Booba comme jamais en achetant 92 CD’s d’Ultra

Le sulfureux Youtubeur français, Mohamed Henni a décidé d’apporter son soutien à son ami Booba pour la sortie de son nouvel album Ultra qui vient déjà de réaliser le plus gros démarrage de l’année sur les plateformes de streaming en 24 heures alors que le projet ne sera disponible en version physique uniquement à la fin mois.

Depuis ce vendredi la version en digital de l’ultime album de Booba est enfin disponible et s’est déjà placé avec les 14 morceaux du projet dans les 14 premières places du Top Singles le jour de sa sortie sur Spotify. La version physique disponible en précommande sera envoyée aux acheteurs à partir du 30 mars et pour soutenir le DUC qui a déjà annoncé vouloir atteindre les 80 000 ventes pour les 7 premiers jours d’exploitation d’Ultra, Mohamed Henni a fait une folie en commandant 92 exemplaires de l’album.

Booba conclu ses 26 ans de carrière avec ce dixième et dernier album, Mohamed Henni a donc décidé de marquer le coup en achetant 92 CD’s du projet en faisant référence au 92i à cette occasion et a fièrement affiché son achat dans une story de son compte Instagram suivi par plus de 1,3 millions d’internautes. Le Youtubeur fan de l’Olympique de Marseille a tout de même dépensé la somme de 1471 euros pour cette commande. “Qui de la team veut ? J’en ai 92” a-t-il ajouté en légende de la publication d’une copie d’écran de sa preuve d’achat. Mohammed Henni et Booba se sont liés d’une amitié sur les réseaux, ils ont déjà eu plusieurs fois des échanges sur les réseaux sociaux, le rappeur français exilé à Miami a dédicacé à plusieurs reprises le Youtubeur comme dans son couplet sur le morceau Blanche en compagnie de Maes avec la phrase, “J’drague à la Momo Henni, beaucoup de cash, je la séduis”.