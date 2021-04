Marwa Loud s’exprime face aux accusations de sorcellerie contre Lartiste

Suite aux révélations de Marc Blata accusant Marwa Loud d’avoir eu recours à la sorcellerie contre Lartiste qui a n’a pas accepté de s’exprimer à ce sujet lors d’un live Instagram avec l’influenceur mais a tout de même révélé quelques informations sur cette affaire suite à la diffusion d’un fichier audio sur les réseaux sociaux d’une conversation privée, la chanteuse française d’origine Marocaine a également décidé de sortir du silence pour s’exprimer sur cette polémique.

En 2018, après le passage à tabac de Lartiste en bas de chez lui, des rumeurs avaient déjà accusé la chanteuse d’être liée à cette incident mais elle avait rapidement démenti les spéculations à l’époque malgré leur différend, “Ne vous laissez pas manipuler par des personnes en manque d’intelligence et de buzz ! Purple Money est une famille unie !” avait-elle réagi. Alors que l’affaire a commencé à prendre de plus en plus d’ampleur ces derniers jours, accusée d’avoir vouloir nuire à Lartiste en engageant les servies d’un sorcier, Marwa Loud a répondu à ses détracteurs sur son compte Snapchat, “Quand j’ai pris connaissance de ce qu’il s’était passé, j’ai demandé des preuves, des photos du fameux détective privé qui m’aurait suivi chez ce fameux sorcier, pour moi, c’est n’importe quoi. Si c’est vrai ce que vous prétendez, il va falloir donner des preuves“ a-t-elle tout d’abord expliqué.

“J’ai honte de parler de cette histoire en plein Covid où j’ai perdu des proches, je fais pitié de parler de ça, je m’excuse auprès de ma communauté vu la période” a ajouté l’interprète du tube “Fallait pas” avant de poursuivre “Je ne comprends pas l’acharnement, vous vous dites musulmans et vous m’accusez d’un truc dont vous ne savez rien. Vous vous trompez de personne. Je m’en fous de tout ce que les gens peuvent penser de moi. C’est pas bien, je ne suis personne pour juger, mais de dire autant de choses sur moi, vous êtes égarés de ouf ! Pourquoi ça veut nuire à ce point-là ? Alors que j’ai jamais lancé des piques dans mes stories et je ne rabaisse jamais personne“, Marwa Loud affirme qu’il n’y a aucune preuve des accusations contre elle d’avoir engagé un sorcier et de vouloir engager des poursuites judiciaires pour se défendre afin de prouver son innocence.