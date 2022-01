Clash : Booba prend plaisir à pousser à bout les autres rappeurs

De Kaaris, Rohff, Gims à Damso, Booba assume les clashs

Dans une longue interview en Anglais accordée au média I-D, Booba a parlé de sa passion pour le clash ! Le Boss Du Rap Game s’est démarqué tout au long de sa carrière par ses nombreux clashs que ce soit en musique ou sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu se de faire beaucoup d’ennemis dans le game. Un comportement sur lequel le rappeur de 44 ans s’est expliqué.

Kaaris, Rohff, La Fouine, Meugui, Damso, la liste des rappeurs avec qui Booba est en embrouille est longue et elle ne finie pas de s’agrandir ces derniers mois comme cet été avec son embrouille contre Sadek ou des charges contre Ninho et Vald. « C’est comme si je me trouvais dans une cour d’école » s’en amuse le DUC dans son entretien avec I-D. Sanctionné par Instagram pour ses multiples attaques avec la suppression de son compte personnel cela n’a pas assagi B2O. Il sévit désormais sur le compte d’OKLM et de La Piraterie ou encore sur Twitter. « Si je ne vous aime pas pour une raison ou une autre, je prends un malin plaisir à vous pousser à bout » se justifie-t-il sur ses tacles répétés aux autres artistes comme récemment contre Gims après ses propos envers les musulmans sur le fait de souhaiter la bonne année.

Kopp aime provoquer !

« C’est une situation difficile pour eux, parce que je suis drôle et implacable quand je les taquine. La plupart des rappeurs fonctionnent avec un ego, donc ils ont toujours tendance à répondre, ce qui est une erreur » explique ensuite Booba dans des propos traduit par Interlude.

Booba est ensuite comparé à Vladimir Poutine par l’auteur de l’interview. « Il y a quelque chose chez ce type, comme un empereur. Déterminé, accompli, son comportement est parfait. Il est intelligent, c’est une ceinture noire avec une aura effrayante. Il représente beaucoup de choses que j’admire. J’ai l’impression de le connaître d’une certaine façon. Je pense que nous voyons le monde de façon similaire » réagit le rappeur en faisant l’éloge du Président de la fédération de Russie.