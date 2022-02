Aya Nakamura : Cyril Hanouna dézingue Nikos Aliagas sur l’incident des NMA

Cyril Hanouna juge honteux le comportement de Nikos Aliagas envers Aya Nakamura ! Le célèbre présentateur de TPMP est revenu sur l’incident entre la chanteuse française et l’animateur télévisé en 2018 pendant la cérémonie des NRJ Music Awards lorsque ce dernier a écorché le nom de l’interprète du tube Djadja ce qui l’avait passablement énervé après l’évènement.

Lors des NRJ Music Awards 2018, Nikos Aliagas est aux commandes de la cérémonie et présente Aya Nakamura nominée pour la chanson francophone de l’année en prononçant son nom « Yaka » ce qui avait suscité une vive polémique à l’époque. Agacée, la chanteuse avait exprimé son désarroi après cette soirée sur Twitter avec le commentaire, « On invite pas les gens quand on arrive pas à dire son nom correctement! ». Ils se sont finalement retrouvés aux NMA l’année suivante et ont fait la paix, un incident sur lequel Cyril Hanouna a livré son avis.

« C’était abusé » s’agace Hanouna en faisant l’éloge d’Aya Nakamura

C’est à l’occasion d’un entretien pour la radio Générations dans l’émission « L’Octogone » animée par Lamal que Cyril Hanouna s’est confié sur cette affaire questionné par l’animateur. « Moi, je kiffe le côté un peu star d’Aya Nakamura, on a besoin de ça. […] Moi je suis toujours du côté d’Aya Nakamura, elle me fait goleri, voilà. Elle a un côté, star, diva, mais on a besoin de ça » a-t-il tout d’abord déclaré au sujet de l’artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify. « Sur les NRJ Music Awards, franchement j’ai trouvé que c’était abusé, moi je suis d’accord avec elle, c’est honteux. […] Je suis désolé, travaille un peu. Même, moi je pense à sa famille, aux gens qui regardent et tout, c’est la hchouma, c’est honteux. », poursuit-il concernant l’accrochage avec Nikos aux NMA en 2018.

« C’est comme si moi on disait : il y a Cyril Habouba, c’est relou. » précise Hanouna avant d’expliquer la source problème d’après lui. « Ils comprennent pas. En fait, ils sont pas dans le délire. C’est comme un gars qu’est pas sur les réseaux, qui comprend rien, il veut pas savoir, il dit : “vas-y, ça c’est des conneries ça Insta tout ça”, et je pense qu’ils savent même pas de qui ils parlent ». L’animateur de C8 s’est aussi exprimé dans cette interview sur ses débuts à la télévision et notamment sa vie avant d’être célèbre notamment grâce au succès de son émission Touche Pas A Mon Poste.