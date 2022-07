Drismer et PCN appellent à l’aide pour rembourser 60 000 € à Sony, « Il en va de notre survie »

Drismer et PCN en galère ?

Le duo de rappeurs français qui s’est fait connaitre avec des freestyles vidéos sur les réseaux comme Freestyle Bintou ou encore des reprises de Frère Jack et Dora s’est reformé après avoir annoncé leur séparation mais Drismer et PCN semblent avoir quelques problèmes avec leur maison de disque, Sony.

« PCN, lance-toi en solo, tu as une longue et grande carrière devant toi. Laisse-moi avec les petits du quartier continuer à faire rire le peuple. Ça va trop me manquer. » avait confié il y a quelques semaines Drismer sur Twitter pour demander à PCN de se lancer en solo. « Merci d’avoir lancé ma carrière Drismer. Occupe-toi de Salwa elle a besoin de toi t’es un génie, je ne t’oublierai jamais mon reuf » avait répondu PCN pour remercier son compère mais le duo est finalement de retour et fait toujours le buzz sur Twitter sauf qu’ils connaissent des soucis avec Sony.

« Il en va de la survie du duo »

Habitués à troller sur les réseaux, Drismer et PCN font encore parler d’eux avec une vidéo récemment mise en ligne sur Twitter dans laquelle ils affirment devoir payer la somme de 60 000 € à leur maison de disque. En effet le groupe doit rembourser une avance donnée par Sony, ils se sont donc mis en scène comme dans une conférence de presse à la télévision face à des enfants en expliquant, « La situation financière de notre projet est désormais critique ». Drismer révèle que le duo n’a pas réussi à franchi le cap des 10 millions de streams exigé par Sony.

Le premier EP de Drismer et PCN ne cumule que 250 000 écoutes en trois jours d’exploitation sur les plateformes de streaming loin des 10 millions d’écoutes. « Nous sommes endettés à hauteur de 60 000 euros (…) et je lance un appel aux dons« déclare Drismer alors que la cagnotte en ligne lancée par le groupe n’est plus disponible. Cela ressemble à nouveau coup de buzz du duo mais pour le moment cette vidéo n’a pas aidé à faire décoller les streams du projet.