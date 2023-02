Aya Nakamura réagit avec la manière à la fuite de sa supposée sextape

Aya Nakamura brise le silence sur sa prétendue sextape !

« Il y a une certaine vidéo qui tourne… », Aya Nakamura s’est confiée sur les rumeurs d’une vidéo explicite d’elle qui aurait fuité suite aux révélations du chantage à son encontre de la diffusion d’une sextape. La chanteuse a porté plainte dans cette affaire et vient de rétablir la vérité sur les images diffusées sur la toile.

Mais jusqu’où ira l’ascension de Aya Nakamura ? Après avoir été devenue l’égérie de MAC Cosmetics et Balenciaga, l’interprète du tube Djadja représente également désormais marque de cosmétiques et de produits de luxe, Lancôme. Une grande nouvelle que la chanteuse d’Aulnay vient d’annoncer ce jeudi. Elle rejoint d’autres stars tel que Taylor Hill, Juliette Binoche, Julia Roberts ou encore Penelope Cruz comme égérie de la célèbre marque. Une collection inédite à son image sera présenter dès le mois prochain.

Elle répond de la meilleure des façons aux détracteurs

Fière de révéler cette nouvelle à ses fans, Aya Nakamura a également tenu à démentir des rumeurs à son sujet sur Snapchat selon laquelle une sextape d’elle circule sur Internet. Le mois dernier la presse a révélé que la chanteuse est victime de chantage suite à un cambriolage à son domicile ayant eu lieu au mois de décembre. Un maitre chanteur a demandé la somme de 250 000 euros pour ne pas faire fuiter des vidéos intimes volées sur sa tablette. Il y a quelques jours Aqababe s’est mêlé de cette affaire en affirmant avoir voulu l’aider mais elle n’a pas donné suite à sa requête.

Passablement agacé, le blogueur a ensuite laissé sous entendre qu’une vidéo privée d’Aya Nakamura aurait finalement fuité sur un canal Télégram et a même invité les internautes à découvrir les images sur son compte Club Fans pour se venger. Elle a décidé de prendre la parole pour assurer avec humour que ce n’est pas elle sur les images en ironisant sur ses fesses. « Faites des montages imaginaires sur moi. Si ça peut vous ramener 10 euros dans votre compte tant mieux« a-t-elle d’abord commenté dans une story avant de poursuivre pour tacler ses détracteurs. « Et puis, il y a une certaine vidéo qui tourne. Chakal, elle est bien bonne mas mon fiak est plus gros. Je peux pas expliquer« , décrit une autre story avant de rappeler qu’elle est la nouvelle égérie de Lancôme pour faire taire les haineux de la meilleure des façons.