Ateyaba fait débat avec ses propos sur la transidentité

Le rappeur Ateyaba a agité Twitter avec ses récents propos sur la transition de genre dans plusieurs tweets qui font débat. Il a livré son avis sur les différents processus ouvrant la possibilité à une personne de modifier son identité de genre pour prendre position sur le sujet.

Les tweets d’Ateyaba sur la transidentité ont outré des nombreux internautes sur le réseau social à l’oiseau bleu. « Au risque de choquer certaines personnes qui sont déconnectées de la réalité, une femme est une femme et un homme est un homme. Vous pouvez faire la chirurgie que vous voulez, prendre les cachets que vous voulez. Ce qui fait de vous ce que vous êtes, c’est votre ADN. Ce sont vos chromosomes qui vous définissent. Une femme, c’est xx, un homme, c’est xy et ça s’arrête là. Vous serez un homme mutilé et sous cachets, mais vous ne serez pas une femme. », a commencé à déclarer le rappeur français dans une série de messages.

Ateyaba choque les internautes !

« Même si demain la science vous permet d’enfanter, vous ne serez pas une femme. Je ne suis pas à la place d’un homme qui se sent femme, je ne sais pas ce que ces personnes ressentent, mais ce que je sais, c’est qu’ils se mentent à eux même qu’ils le veuillent ou non, il faut arrêter de penser que vous avez raison parce que la société l’encourage. Si vous ne l’acceptez pas, prendre votre mal en patience et priez Dieu qu’il vous réincarne en ce que vous voulez, mais ça ne sera pas dans cette vie. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où on leur dit qu’ils sont l’inverse de ce qu’ils sont vraiment. », poursuit-il.

Les déclarations d’Ateyaba ont suscité des centaines de commentaires sur Twitter, certains ont validé ses propos et d’autres ont été choqués. Il a également obtenu le soutien de Maes qui a validé cette opinion en relayant son message dans une story en ajoutant en légende des drapeaux bleu, blanc et rouge de la France.

