Booba et Rohff s’acharnent sur Morandini, « Ce monstre »

Pour une fois le sujet met totalement d’accord, les deux ennemis du rap français, Booba et Rohff s’énervent contre Jean-Marc Morandini, ils ont décidé de pousser des sévères coups de gueule contre le présentateur télévisé face à l’indulgence de la justice à son encontre.

Jean-Marc Morandini se fait encore démolir par Rohff et Booba

Le scandale Jean-Marc Morandini a éclaté lorsque le célèbre animateur et producteur français a été accusé de harcèlement se*uel par plusieurs victimes. Les allégations ont suscité une grande indignation et ont attiré l’attention des médias ainsi que les réactions des rappeurs Rohff et Booba. Les témoignages des victimes ont détaillé des comportements inappropriés et des abus présumés de la part de Morandini, mettant en lumière des pratiques qui auraient eu lieu dans le cadre de son travail dans l’industrie des médias.

L’affaire a engendré un débat sur la culture du silence et l’abus de pouvoir dans l’industrie du divertissement. Les accusations portées contre le journaliste ont eu un impact significatif sur sa carrière ainsi que sur la vision du public traitement des célébrités face à la justice de ce type d’affaire et ont soulevé des questions sur la responsabilité des personnalités publiques en matière de comportement professionnel ou encore éthique, tout en rappelant un scandale, celui de Pierre Palmade qui a également indigné Housni et B2O, il y a quelques semaines.

Rohff s’est dit choqué par la décision du tribunal de condamné Morandini à seulement une peine avec sursis : « 6 mois de prison avec sursis requis par le parquet. C’est une blague ? C’est quoi la prochaine étape ? On le nomme ministre de la culture et on l’invite aux flammes ? ». Housni lâche au passage une punchline contre la cérémonie des Flammes à laquelle l’ancien ministre de la culture avait été convié.

Booba partage le même avis que son rival Rohff sur la clémence de la justice vis-à-vis de l’animateur et va jusqu’à le traiter de monstre, « Ce monstre @morandiniblog est encore sur @CNEWS c’est scandaleux, c’est une honte, c’est cracher à la gueule des téléspectateurs!!! #catherineleclerc ».

Ce monstre @morandiniblog est encore sur @CNEWS c’est scandaleux c’est une honte c’est cracher à la gueule des téléspectateurs!!! #catherineleclerc 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/G7a9Avf5vm — Booba (@booba) June 14, 2023

6 mois de prison avec sursis requis par le parquet. C’est une blague ? C’est quoi la prochaine étape ? On le nomme ministre de la culture et on l’invite aux flammes ? pic.twitter.com/yxA9g1kbLt — ROHFF (@rohff) June 14, 2023