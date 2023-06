Zola annonce une terrible nouvelle dans un message touchant

La mère de Zola vient de décéder dans un tragique accident de la route. Le rappeur vient de révéler l’information sur Instagram avec un hommage émouvant à sa mère.

Alors que Zola doit se produire la semaine prochaine sur la Grande scène du festival des Eurockéennes de Belfort, l’artiste vient d’annoncer une triste nouvelle sur ses réseaux avec suite au décès de sa maman. Le rappeur français de 23 ans a posté deux stories pour lui rendre hommage et confirmer l’information dévoilée par le média Est Republicain.

Le quotidien régional français informe dans un article du jour que la mère du chanteur, âgée de 55 ans, est morte ce lundi dans la commune de Lure en Haute-Saône alors qu’elle circulait à vélo sur la RD 64 pour se rendre à son travail, elle a été percutée par une voiture. Malgré l’intervention des secours, elle n’a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place.

Zola a adressé deux messages très touchants sur Instagram pour rendre hommage à sa maman :

« Pourquoi ils t’ont pris toi maman, pourquoi c’est pas moi qui suis au ciel maman. Tu me laisses de très grandes responsabilités que je te promets d’assumer, mais je suis fatigué d’être fatigué. Maman, j’ai qu’une envie c’est être avec toi. Ton parfum et tes grains de beauté me manque Maman, je t’aime, je te l’ai dis 3 trois avant de me retourner. Pars en paix ma reine, ton nana qui t’aime «

« J’ai un trou dans le coeur qui se refermera pas maman. Le monde s’est arrêté de tourner pour moi. »