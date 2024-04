La Fouine fait sensation et explose les chiffres

Avec son retour surprise à la cérémonie des Flammes, La Fouine est en train de connaître un succès retentissant et a ravivé l’engouement autour de sa musique grâce à sa prestation sur scène ainsi qu’à l’annonce de son concert à Bercy en 2025.

Après une longue période d’absence médiatique et musicale, La Fouine a créé l’événement ce jeudi en dévoilant tout d’abord la date de son concert le 8 avril 2025 à l’Accor Arena, dont la billetterie lancée ce matin a été prise d’assaut par les fans. Nostalgiques des tubes du rappeur français révélé dans les années 2000, qui ont marqué toute une génération d’auditeurs avec leurs classiques, les fans devraient rapidement remplir les 20 000 places de la salle parisienne.

En plus de l’annonce de son concert à Bercy, La Fouine a réservé une énorme surprise en faisant une apparition sur la scène du théâtre du Châtelet ce jeudi soir, sans avoir été préalablement annoncé dans la liste des invités par les organisateurs de la cérémonie des Flammes. Ovationné, Laouni a interprété un medley de ses morceaux les plus connus comme “Hamdoulah ça va..”, “Du ferme”, “Ça fait mal” et a même été rejoint sur scène par Zaho pour interpréter leur single commun “Mon Meilleur”.

Ce retour inattendu a relancé l’intérêt des auditeurs pour La Fouine, faisant exploser le nombre de ses écoutes sur Spotify. Les écoutes du rappeur ont augmenté de 152 % après sa prestation aux Flammes et son nom figure dans les Top Tweets en France depuis ce jeudi soir, avec plus de 40 000 tweets.