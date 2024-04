La Fouine assure le spectacle avec sa performance surprise aux Flammes

Après l’annonce surprise de son concert à l’Accor Arena de Paris le 8 avril 2025 avec l’ouverture de la billetterie en ligne ce vendredi à partir 10 heures, La Fouine a fait une apparition inattendue à la cérémonie des Flammes ce jeudi soir.

La présence de La Fouine à l’événement n’était pas annoncée par les organisateurs de la soirée et il a surpris tout le monde avec son apparition sur scène pour interpréter un medley de ses meilleurs morceaux. Alors que Rohff avait révélé il y a quelques jours avoir refusé de venir performer à cet événement récompensant les artistes de la scène urbaine, Laouni a de son côté accepté d’y participer, même s’il n’a remporté aucun prix, le rappeur de Trappes a assuré le spectacle.

Très discret musicalement ces derniers mois, La Fouine a repris ses classiques pour illuminer le théâtre de Châtelet, il a notamment interprété le tube “Du Ferme” et Zaho l’a aussi rejoint sur scène pour reprendre les paroles du hit “Ma meilleure” devant un public acquis à sa cause, ravi de le retrouver en live après sa longue absence. Laouni n’a d’ailleurs pas réussi à cacher son émotion lors de l’interprétation de son titre “Qui peut me stopper ?” et la foule lui a rendu hommage en l’acclamant.

La Fouine a également révélé qu’il sera présent au prochain DVM Show, une information confirmée par Medja.

Un grand La Fouine illumine le théâtre du Châtelet avec un énorme medley #LesFlammes2024 pic.twitter.com/Zq4EEo2s3E — Les Flammes (@FlammesAwards) April 25, 2024