L’incroyable message de Booba en hommage à La Fouine

Booba s’est exprimé sur la performance de La Fouine aux Flammes afin de lui rendre hommage et de témoigner de sa reconnaissance pour tout ce qu’il a apporté à l’histoire du rap français.

« Ça réchauffe le cœur, franchement, on est fiers de toi Fouiny Babe, sans toi le rap ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui », déclare Booba en réaction au passage de La Fouine à la cérémonie des Flammes, en relayant les images du concert de ce dernier pendant la cérémonie. Une déclaration pour le moins surprenante connaissant le lourd passif entre eux, les deux rappeurs, en conflit depuis de nombreuses années.

En effet, Booba et La Fouine sont deux figures emblématiques du rap français, mais ils se sont livrés à l’un des clashs les plus marquants de l’histoire, s’étalant sur plusieurs années et alimentant de nombreux titres incendiaires. B2O et Laouni ont même eu une altercation physique par le passé lors de leur rencontre à Miami en 2013. Depuis cette rixe, les esprits se sont apaisés entre les deux rivaux. Kopp lâche quelques tacles parfois sur les réseaux pour provoquer son ennemi, le rappeur de Trappes semble avoir tourné la page de cette embrouille et ne répond plus aux attaques depuis plusieurs années, et ne s’exprime plus sur le sujet.

Ce message de Booba semble indiquer que la hache de guerre est enterrée entre eux et qu’il souhaite désormais prôner la paix avec La Fouine.