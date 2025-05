Voici pourquoi Booba a recalé la demande de feat de Werenoi

Au mois d’octobre dernier, la déclaration élogieuse de Booba envers Werenoi a laissé présager un featuring inédit entre les deux rappeurs, l’ancien membre du groupe Lunatic vient finalement de révéler que cette connexion inédite ne se fera pas et explique pourquoi.

Booba refuse le featuring avec Werenoi à cause de Gims !

« Werenoi, les autres, Damso, etc ont du souci à se faire. La haute Piraterie s’est réunie il y a quelques jours. 2025, un enfer pour le rap Français », avait confié il y a quelques mois Booba au sujet de Werenoi pour le valider. Les propos de Booba ont ouvert la porte à une possible collaboration entre sauf que cela ne s’est pas encore concrétisée et qu’elle n’aura finalement jamais lieue en raison du récent morceau commun entre Gims et Werenoi

« Bravo Werenoi, la couronne est impressionnée » a déclaré dernièrement Gims pour saluer la performance de Werenoi avec son nouvel album « Diamant noir » avant d’annoncer dans la foulée la sortie d’un single avec ce dernier. Disponible depuis ce vendredi 2 mai, leur single se nomme « Piano » et le clip du morceau sera également dévoilé très prochainement, le titre produit par Maximum Beats s’ajoute en bonus track à la tracklist de l’opus « Diamant Noir ».

Cette connexion entre Werenoi et Gims n’a pas plu à Booba qui vient d’adresse un message pour expliquer que ce rapprochement l’a poussé à refuser de travailler avec Werenoi car Gims est l’un de ses rivaux. « Werenoi qui me demande en feat, juste après je vois Gims à son Bercy. Je refuse le feat. Au final, il se met à feater avec le Marabout, et le Marabout qui nous parle de guitare. Arrêtez les gars, arrêtez. » a-t-il expliqué sur le fait qu’il n’a pas apprécié que Werenoi invite Gims à son Bercy.