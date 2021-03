Brulux répond de la meilleure des façons à la violente insulte d’un internaute

Après avoir récemment poussé un coup de gueule sur Twitter car son compte n’est pas encore certifié en menaçant de dévoiler des dossiers compromettants sur des rappeurs français, Brulux a décidé d’afficher publiquement sur son compte Instagram un internaute qui lui a adressé une insulte et profitant de l’occasion pour donner une leçon à cet individu.

En début d’année, Brulux avait enfin présenter son tout premier album nommé “La sans pitax“, un projet de 16 morceaux avec plusieurs invités tel que Lacrim, Jul, Sadek, Heuss L’Enfoiré, Mister You, Lacrim ou encore ZKR, en plus de la musique le rappeur français est très actif sur les réseaux et proche de son public, n’hésitant pas à repondre aux critiques à son encontre ou à ses détracteurs comme il vient de le faire sur Instagram.

Ce lundi, la France a célébré le jour de la fête des femmes sauf qu’un internaute a eu la mauvaise idée d’insulter la mère de Brulux, surnommé Maxence, le jeune homme a envoyé un message en privé à Brulux, “Akip tu n*ques ceux qui parlent mal. N*que ta mère qu’est-ce que tu vas faire ?” a-t-il déclaré dans la copie d’écran révélée par le rappeur dans une story, “Thug Life” a-t-il ajouté en l’affichant sur le réseau social avant de lui donner une petit leçon pour qu’il ne récidive pas.

L’internaute en question n’a pas vraiment assumé ses propos et a été choqué que Brulux l’affiche publiquement avec son nom et sa photo, “Wesh pourquoi tu m’as mis en story ? Vas-y en vrai désolé je voulais juste voir si tu allais me répondre” a réagi Maxence mais trop tard, le mal a été fait et l’artiste a décidé de sévir même s’il a pardonné le jeune homme. “T’es pardonné Maxence mais tu resteras 24 heures dans la story quand même” a-t-il répondu avant de conclure, “Car c’est la journée de la femme et t’as insulté ma maman que j’aime. C’est pas sympas Maxence”, il a ainsi donné une leçon a cet inconnu afin qu’il arrête d’insulter gratuitement des personnes sur internet sans assumer les conséquences de ses actes.