JuL va faire fureur avec la vente de ses claquettes-chaussettes D&P

En plus de l’annonce de la sortie de son nouvel album “Demain ça ira” à paraitre pour le 25 juin et du premier extrait avec le clip “Alors la zone” dans lequel il se met en scène dans un Marseille futuriste, Jul vient de présenter les nouveaux articles de sa marque D’or et de Platine.

L’OVNI du Rap Français a décidé de faire plaisir à ses fans avec le lancement du look claquettes-chaussettes D’or et de Platine sur sa boutique en ligne qui devrait faire fureur cet été à Marseille. Jul propose deux modèles de claquettes, les claquettes TEVA avec deux coloris en bleu ou en blanc puis les claquettes TEDDY uniquement un modèle en bleu, les paires sont aux prix de vente de 29,90 euros allant de la taille 35 à 46.

Pour réaliser la parfaite combinaison entre les claquettes et les chaussettes D&P, Jul propose également sur son shop un pack de 3 paires de chaussettes de sport de sa marque. Un modèle mi-haute en blanc avec deux bandes et un OVNI faisant son célèbre signe des mains en trois coloris, bleu, noir et rouge afin d’avoir le look parfait cet été pour se promener sur le Vieux-Port.

Le rappeur Marseillais propose également sur le shop de sa marque du nom de son label de musique, la précommande de son prochain album “Demain ça ira” avec une version spéciale dans un pack édition limitée comprenant le CD, un T-Shirt D&P exclusif et un Sachet Zip.