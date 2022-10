Aya Nakamura : “Je viens de la cité, je peux paraître arrogante”

Critiquée sur son attitude hautaine, Aya Nakamura aux détracteurs !

Après la parution de son dernier single “VIP” et avant son concert événement sur Fortnite, Aya Nakamura a accordé une entretien au média BooskaP pour revenir sur sa carrière, ses débuts dans la musique et son parcours en s’exprimant sur toutes les étapes de son ascension. Elle en a profité pour se défendre face aux commentaires d’une partie du public lui reprochant d’être trop arrogante.

Dans cet entretien, Aya Nakamura s’est souvenue du commencement de sa carrière en tant que chanteuse, les premiers succès avec tout d’abord en 2015 le single “Love d’un voyou” de Fababy, l’ancien membre de la Teams l’avait invité à l’époque sur son album “Ange et démon”. C’est ensuite en 2018 qu’elle se fait connaitre du grand public avec le carton du tube “Djadja” dont le clip cumule plus de 885 millions de vues sur Youtube, ce titre lui permet d’atteindre les 3 milliards de visionnages sur la plateforme d’hébergement de vidéos et d’obtenir une notoriété en dehors de la France, le phénomène dépasse les frontières francophones. L’artiste de 27 ans devient ensuite en 2020 la chanteuse francophone féminine la plus écoutée au monde sur Spotify en ayant 20 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming.

La chanteuse est sûre d’elle et l’assume !

“Mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, on va dire que je suis bien reconnue. Je suis internationale. Mais après pour moi, il n’y a pas de différence. Il y a juste mon compte en banque qui a changé, quoi !” a confié Aya Nakamura dans son interview avec BooskaP avant de poursuivre, “Quand t’es artiste, faut assumer, tu vas pas plaire à tout le monde. Sinon j’aurais craqué ! J’ai pas insulté beaucoup de monde, mais j’aurais pu en insulter beaucoup plus. J’ai toujours eu cette manière de penser, même avant d’être connue. J’ai pas changé. Si je n’avais pas été connue, peut-être que j’aurais été encore plus arrogante ou plus méchante”. Malgré cette popularité, Aya Nakamura est fréquemment ciblée par des critiques pour son comportement.

Elle s’est ensuite exprimée sur sa chanson “Méchante”, “Je dis ça dans le sens où les gens pensent que je suis arrogante, méchante ou dure. Moi, je dirais que j’ai confiance en moi. Je ne me trouve pas arrogante.” s’est expliquée Aya Nakamura. “Je viens de la cité, je peux paraître arrogante, parce que je suis sûre de moi et que je m’assume, je suis une renoi, j’essaie pas de plaire aux gens. Du coup, ça peut foutre le seum : ‘Pour qui elle se prend celle-là ? En plus elle chante, et en plus ça marche ?'” a conclu la chanteuse.

