Booba termine Niska, “Quand t’as frappé Aya Nakamura”

Booba shoote à nouveau Niska sur le scandale Aya Nakamura !

Une polémique vient d’éclater dans le monde du rap français suite à l’amendement déposé par des députés de la Nupes afin de mettre en place une taxe sur le streaming afin d’offrir les au Centre National de la Musique bénéfices. La mise en place d’une telle taxe anti-rap a révolté Niska qui s’en est indigné sur Twitter mais Booba lui a immédiatement reproché de rester silencieux face à d’autres causes tout en ressortant la polémique passée avec Aya Nakamura.

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak souhaite combler la dette du Centre National de la Musique en instaurant une taxe sur les revenus issus du streaming, un tel amendement va sérieusement impacter le milieu du rap dont près 90% des ventes se font sur les plateformes de streaming et les rappeurs verront donc une partie de leurs revenus diminuer. Les bénéfices de cette taxe ne seront principalement reversés aux artistes de la variété française, de la musique classique ou bien du rock et non du rap car le milieu n’est pas représenté au CNM. Des artistes de la scène urbaine se sont indignés d’une telle taxe comme Niska afin d’empêcher sa mise en place, “Non à la taxe streaming. Taxe anti-rap. Taxe raciste. Taxe non justifiée” a-t-il posté sur Twitter tout en mentionnant le Ministre, Booba a ensuite rebondi sur ce tweet pour le tacler.

“Viens pas faire le militant maintenant !”

Même si cela va également pénalisé Booba, l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali s’est étonne de la prise de position de Niska et a profité de l’occasion pour s’en prendre à son ancien compère en déplorant son manque d’activisme pour d’autres affaires plus nobles en déplorant son manque de militantisme. “Par contre toi (ni les autres) on t’entend jamais quand faut défendre le peuple, de vraies causes ou la Piraterie. Quand t’as frappé Aya (j’ai su après) t’as appelé qui pour faire » Médicament » et faire diversion hein ?! Viens pas faire le militant maintenant !” a lâché le DUC tout en ressortant des captures d’écran du dossier compromettant de la séparation entre Aya Nakamura et l’interprète du tube “Réseaux”. La chanteuse avait accusé à l’époque ce dernier de violences conjugales.

“Y en a qui parle d’Ex c’est même pas réciproque… Ex coup d’un soir ouais… Ex plan c*l…. Extraction de la chambre juste après le se*e… elles Exagèrent”, avait déclaré Niska dans cet ancien tweet, “Toi t’es des filles tu parles comme ça ? Mais bon comme tu t’en occupe pas c’est normal” avait répliqué Aya Nakamura, une affaire que n’a pas oublié Booba qui a récemment regretté de ne pas avoir collaboré avec la chanteuse de 27 ans pour soutenir à l’époque son ancien acolyte.

Article en lien : Booba tacle Niska sur les dossiers compromettants avec Aya Nakamura